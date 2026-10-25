Την οργή της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης στη Βεγγάζη προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τη Λιβύη «σκ@τοχώρα», μαζί με τις Υεμένη, Σομαλία και Αϊτή.

Σύμφωνα με το Libya Review, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, υιοθετώντας ακραία ρητορική, υποστήριξε ότι ο Τραμπ ήταν μεταξύ εκείνων που επισκέπτονταν το νησί του καταδικασμένου παιδόφιλου και μετέπειτα αυτόχειρα Τζέφρι Έπστιν, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Είναι «ένας από τους επισκέπτες του βρώμικου Νησιού Έπστιν» ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτώντας από τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη για την τοποθέτησή του.

#BREAKING Libya’s eastern-based government in Benghazi accuses US President Donald Trump of being “one of the visitors to the filthy Epstein Island”, condemning his remarks about Libya and demanding a formal apology. 🟡 The condemnation follows reports that Trump described Libya, Yemen, Somalia and Haiti as “shithouse countries” during a rally in Georgia. — Libya Review (@LibyaReview) October 25, 2026

Παράλληλα, ο υποδιοικητής του λιβυκού στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, σε ανάρτησή του, καταδίκασε τις προσβλητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Λιβύη και τον λαό της, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες.

«Οι εκλογικές διαφορές ή εσωτερικές πολιτικές σκέψεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προσβολή άλλων χωρών και των λαών τους ή την υπονόμευση της αξιοπρέπειάς τους. Η Λιβύη είναι ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος, και η εθνική της αξιοπρέπεια πρέπει να σεβαστεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σαντάμ Χαφτάρ κάλεσε για σαφή κυβερνητική απάντηση, προτρέποντας τις αρμόδιες αρχές να υποβάλουν επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία στην Ουάσινγκτον και να απαιτήσουν κατάλληλη απάντηση στις δηλώσεις.

«Η Λιβύη παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση φιλικών και συνεργατικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο αμοιβαίος σεβασμός πρέπει να παραμείνει η βάση των διμερών δεσμών», επισημαίνει ο ίδιος.

#BREAKING Libyan Army Deputy Commander-in-Chief Lieutenant General Saddam Haftar condemns US President Donald Trump’s offensive remarks about Libya and its people, describing them as unacceptable. 🟡 Electoral disputes or domestic political considerations cannot justify insulting other countries and their people or undermining their dignity. 🟡 Libya is an independent, sovereign state, and its national dignity must be respected under all circumstances. 🟡 Saddam Haftar calls for a clear government response, urging the relevant authorities to lodge a formal diplomatic protest with Washington and demand an appropriate response to the remarks. 🟡 Libya remains committed to maintaining friendly and cooperative relations with the United States, but stresses that mutual respect must remain the foundation of bilateral ties. — Libya Review (@LibyaReview) October 25, 2026

Απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσβολή εναντίον του λαού της Λιβύης

Μετά την αντίδραση της κυβέρνησης της Βεγγάζης, θέση για το περιστατικό πήρε και ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

«Η Λιβύη είναι κράτος με κυριαρχία, και απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσβολή εναντίον της ή του λαού της, ο οποίος πρόσφερε μεγάλες θυσίες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Επιδιώκουμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει αμοιβαίου σεβασμού, και δεν θα αποδεχτούμε η αξιοπρέπεια της Λιβύης και του λαού της να γίνει αντικείμενο εκλογικών διαμαχών», έγραψε ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη.

ليبيا دولة ذات سيادة، ونرفض أي إساءة إليها أو إلى شعبها الذي قدّم تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب. نحرص على علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، ولن نقبل أن تكون كرامة ليبيا وشعبها مادة للسجالات الانتخابية. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 25, 2026

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την περιοδεία του στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη και την Αϊτή ως «σκατοχώρες». «Είναι γεμάτες με τρομοκράτες. Θυμάστε πώς τις αποκαλώ; Σκατοχώρες», είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας το γέλιο των οπαδών του που τον άκουγαν.