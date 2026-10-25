Μακριά από την έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, η Άννα Βίσση απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο Μαρόκο, έχοντας στο πλευρό της τον Ηλία Ψινάκη. Την αποκάλυψη έκανε ο γνωστός μάνατζερ μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια εικόνα από την κοινή τους απόδραση.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, με φόντο την έντονη αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα. Ωστόσο, φαίνεται πως έχει επιλέξει να αφήσει για λίγο πίσω της την επικαιρότητα και να αφιερώσει χρόνο στην ξεκούραση και την παρέα αγαπημένων της προσώπων.

Η φωτογραφία της Άννας Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την παραμονή τους στο Μαρόκο. Στο στιγμιότυπο, κρατά στην αγκαλιά του την Άννα Βίσση, ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.

«Τι άλλο να ζητήσεις απ’ τη ζωή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός μάνατζερ, αποκαλύπτοντας έτσι την παρέα της τραγουδίστριας στο ταξίδι της. Τις προηγούμενες ημέρες, η Άννα Βίσση είχε μοιραστεί εικόνες από την παραμονή της στο Μαρόκο, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει με ποιον ταξίδεψε.