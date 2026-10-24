Την έντονη αντίθεσή του στην προσκόλληση στο παρελθόν εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επαγγελματική του πορεία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων της γενιάς του που προσπαθούν να μιμηθούν τους νεότερους.

Ο ίδιος δήλωσε βαθιά ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του, τονίζοντας ότι τίποτα δεν του χαρίστηκε.

«Δεν έχω κανένα απωθημένο. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δε φανταζόμουν ότι θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δε μου τα χάρισε κανείς. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Τα έκανα όλα μόνος μου. Κανείς δε μου έκλεισε τον δρόμο ποτέ. Αλλά, ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συντροφική σχέση είναι ένα μεγάλο στοίχημα»

Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική γνωριμία με έναν άνθρωπο απαιτεί να ανακαλύψουμε όσα κρύβει πίσω από την εικόνα που παρουσιάζει.

«Η συντροφική σχέση είναι ένα μεγάλο στοίχημα στη ζωή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να ανακαλύπτουμε από τους ανθρώπους αυτό που κρύβουν, όχι αυτό που δείχνουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευαισθησίες, τις οποίες επιμελώς κρύβουμε», σημείωσε.

«Τα σιχαίνομαι τα παλιά»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν όταν ρωτήθηκε αν, στην τωρινή συνεργασία του με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, οι δύο ηθοποιοί αναπολούν παλαιότερες στιγμές.

«Δε θυμάμαι ποτέ τα παλιά. Τα σιχαίνομαι τα παλιά. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ασχολούμαστε συνέχεια με τα παλιά, και ότι νομίζουμε ότι αυτά είναι το μέλλον. Φρίκη», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση των μεγαλύτερων γενεών με τους νέους, υπογραμμίζοντας ότι οι νεότεροι χρειάζονται ουσιαστικά παραδείγματα και όχι προσπάθειες μίμησης της δικής τους συμπεριφοράς από τους μεγαλύτερους.

«Τα νέα παιδιά θέλουν παραδείγματα. Δε θέλουν να τους κάνουν οι παλιοί τους νέους. Οι άνθρωποι της γενιάς μου κάνουν τους νέους και είναι γελοία πράγματα αυτά», ανέφερε, εξηγώντας παράλληλα ότι όσα λέει αποτελούν κάθε φορά την προσωπική του αλήθεια.