Ένα πειθαρχικό παράπτωμα είναι ο λόγος που ο Νοά Φαντιγκά έμεινε εκτός αποστολής για το εντός έδρας του Άρη με τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «κίτρινοι» έχουν δύο συνεχόμενες νίκες και θέλουν την τρίτη κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου για να παραμείνουν στην πρώτη 5άδα, διεκδικώντας την είσοδό τους στην 4άδα.

Ένα παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει ο Φαντιγκά και ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός αλλά η τιμωρία του για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο Γρηγορίου αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον 26χρονο Βέλγο πλάγιο μπακ, στέλνοντας έτσι μήνυμα σε όλους τους παίκτες ώστε να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.

Μένει να φανεί αν ο Φαντιγκά θα μείνει εκτός μόνο για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ή και για αυτό που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη (28/10), για το κύπελλο Ελλάδας.