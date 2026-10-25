Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Γαλλία, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Αναφερόμενη στις διαδηλώσεις στη Γαλλία, έκανε λόγο για εικόνες που, όπως είπε, αποτυπώνουν ένα δυσοίωνο μέλλον για την Ευρώπη, ενώ απέδωσε τα επεισόδια σε ακραίους ισλαμιστές, ακροαριστερές οργανώσεις και ΜΚΟ.

Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι δεν αξιοποίησε τις δύο αυτοδυναμίες για να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο φαγοπότι του αιώνα». Παράλληλα, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική και στα επιδόματα, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε επίσης «διπλωματικό Βατερλό» για την κυβέρνηση τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επικρίνοντας τους χειρισμούς της Αθήνας και τη στάση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Τέλος, έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια, αναφερόμενη στις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των ενοικίων, που, όπως είπε, επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ενδιαφέρον είχαν τα όσα δήλωσε στην ερώτηση των δημοσιογράφων «Γιατί ένας δεξιός ψηφοφόρος να επιλέξει την Φωνή Λογικής και όχι τον Αντώνη Σαμαρά;»

Όπως σημείωσε η κ. Λατινοπούλου, «Γιατί εμείς, η πολιτική μας και το όραμά μας είναι για την Ελλάδα στα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό υπηρετούμε. Έχει ημερομηνία λήξης το κόμμα Σαμαρά. Όποιος έχει δοκιμαστεί, όποιος έχει κυβερνήσει, έχει δοκιμαστεί. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε μια άλλη Ελλάδα, δεν μπορούμε να γυρνάμε σε αυτά τα οποία είναι ήδη δοκιμασμένα. Και προφανώς και μεγάλος κόσμος δεν τα θέλει. Όποιος έχει κυβερνήσει λοιπόν και έχει δοκιμαστεί προφανώς, για ποιο λόγο, για να μην βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση, να συνεχίζει να υπάρχει; Φυσικά στη δημοκρατία όποιος θέλει μπορεί να κατεβαίνει στις εκλογές και να διεκδικεί την ψήφο του λαού. Αυτοί είναι το χθες και εμείς είμαστε το αύριο. Αυτή είναι η διαφορά μας».