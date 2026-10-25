Την άποψή του για τη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε ο Μπάμπης Στόκας, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε λανθασμένα την κατάσταση και ότι ο συνθέτης είναι ο αδικημένος της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Spotlight» του Kontra Channel, ο τραγουδιστής άσκησε κριτική στη στάση της Άννας Βίσση, κάνοντας λόγο για αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες της, αλλά κυρίως απέναντι στον Νίκο Καρβέλα. Παράλληλα, χαρακτήρισε άκομψο το γεγονός ότι η αντιπαράθεση των δύο ανθρώπων έχει πάρει δημόσιες διαστάσεις.

«Εγώ έχω πρόβλημα με την αλαζονεία. Η αλαζονεία πρέπει να είναι μαζεμένη σε έναν καλλιτέχνη. Νομίζω ότι η Άννα φέρθηκε αλαζονικά και στους συνεργάτες της, αλλά περισσότερο στον Νίκο. Είναι ο άνθρωπός της. Δεν είναι μόνο στιχουργός και συνθέτης», ανέφερε αρχικά ο Μπάμπης Στόκας.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη μακρόχρονη προσωπική και καλλιτεχνική σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία τους δεν θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο δημόσια.

«Δεν είναι το θέμα ότι τσακωθήκαμε εμείς οι δύο που μου έγραφες τραγούδια. Είναι μια σχέση που δεν θα έπρεπε ποτέ να βγει έτσι όπως βγήκε. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι μαζί πενήντα χρόνια, έχουν κάνει παιδί, είναι μια οικογένεια και νομίζω ότι η Άννα έκανε λάθος σε αυτό. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και είναι μαζί και έχουν κάνει τόσα πράγματα, δεν στέκει να βγαίνουν στις ειδήσεις. Αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, τι μπορούμε; Είναι λίγο άκομψο όλο αυτό. Νομίζω ότι ο Νίκος σε αυτή την περίπτωση είναι ο αδικημένος», συμπλήρωσε.

Ο Μπάμπης Στόκας έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Άννα Βίσση, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο τους «Κι Όμως Δεν Τελειώνει». Οι δύο καλλιτέχνες έχουν επίσης συνυπάρξει σε μεγάλες συναυλίες και μουσικές σκηνές.