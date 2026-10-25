Για τη νέα της αρχή στον ΑΝΤ1, τις αλλαγές των τελευταίων ετών και την κούραση που έχει βιώσει, μίλησε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα. Οι δηλώσεις προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026 στον Alpha.

Η Φαίη Σκορδά παραδέχθηκε πως οι αλλαγές στην επαγγελματική της ζωή τής προκάλεσαν άγχος, παρόλο που τις βλέπει θετικά. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι η μετάβασή της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, έπειτα από 23 χρόνια καθημερινής παρουσίας στην τηλεόραση.

«Με άγχωσαν όλα μαζί. Είναι μια περίοδος αλλαγών για μένα, αλλά αλλαγές όμορφες. Μπορεί ένας κύκλος να τελειώνει γιατί έρχεται κάτι πιο όμορφο και για κάποιο λόγο μπορεί να ’χει έρθει. Δηλαδή τώρα είμαι στο Σαββατοκύριακο, είναι περίεργο για μένα μετά από 23 χρόνια καθημερινού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την εμπειρία της, η παρουσιάστρια τόνισε πως κάθε νέα αρχή απαιτεί προσπάθεια. Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εκπομπές, κανάλια και τηλεοπτικές ζώνες, χωρίς να έχει την ευκαιρία να ηρεμήσει.

«Δεν πρέπει να αποδείξουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε αν αξίζουμε. Αλλά κάθε μέρα όλα είναι από την αρχή. Δηλαδή δεν επαναπαύομαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πολλές αλλαγές. Δεν έχω ηρεμήσει. Έχω αλλάξει εκπομπές, κανάλια, ζώνες», είπε.

Η Φαίη Σκορδά εξήγησε, επίσης, τι είναι αυτό που την έχει κουράσει περισσότερο. Όπως ανέφερε, το να ξεκινά μια εκπομπή από την αρχή δεν σημαίνει απλώς να επιστρέφει στη δουλειά τον Σεπτέμβριο. Χρειάζεται να δημιουργήσει μια νέα ομάδα και να δουλέψει με τους συνεργάτες της, ώστε να αναπτυχθεί η απαραίτητη χημεία.

«Ευχάριστα όλα, ωραίοι κύκλοι στη ζωή μου, απλά κάποια στιγμή λες “λίγο να ηρεμήσω”. Γιατί το να ξαναφτιάχνεις κάτι από την αρχή δεν είναι “πάω Σεπτέμβρη, ξεκινάω” για να βγει μια εκπομπή κανονικά. Είναι ότι στήνω μια ομάδα, η χημεία της ομάδας, … θέλει μια προσπάθεια παραπάνω και αυτό ίσως να με κούρασε, λοιπόν, είναι η αλήθεια», κατέληξε.