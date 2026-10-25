Με τον Ντέσερς να σκοράρει και πάλι, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παρέμεινε στην κορυφή, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +4 από την ΑΕΚ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με τους οπαδούς τους να μετατρέπουν σε… εντός έδρας το παιχνίδι, οι «πράσινοι» πήραν από την αρχή την κατοχή της μπάλας, γεγονός που δεν ενοχλούσε ιδιαίτερα τους γηπεδούχους, καθώς η τακτική τους ήταν να βρίσκονται πίσω, ψάχνοντας κάποια αντεπίθεση.

Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, με το «τριφύλλι» να έχει την πρώτη -διπλή- ευκαιρία στο 25′, όταν ο Ντέσερς με πλασέ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο έκανε το σουτ, το οποίο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Σιαμπάνης.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε συνεχώς την κατοχή της μπάλας και έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ, έχοντας νέα πολύ καλή ευκαιρία στο 40′ με την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν μετά τη σέντρα του Καμαρά, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, τελικά, χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως ήρθε κι αυτό: Στο 47′ ο Τεττέη έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον Ντέσερς και αυτός πλάσαρε στην κίνηση και βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Αμέσως μετά μάλιστα, στο 50′, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να καθαρίσουν το ματς αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Λιβάι Γκαρσία, έπειτα από το γύρισμα του Σαλάχ-Εντίν. Ο Βόλος, επομένως, παρέμεινε ζωντανός αλλά δεν μπορούσε να κάτι τίποτα καλό επιθετικά.

Ο Παναθηναϊκός ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, ο Νίστρουπ έκανε τις αλλαγές που ήθελε για να φρεσκάρει την ομάδα και το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, καθώς στο 92′ το ωραίο πλασέ του Γκάμπριελ, για τους γηπεδούχους, δεν βρήκε στόχο.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας (46’ Κάτσικας), Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ (63’ Πιέρ-Γκάμπριελ), Λεκούς (74’ Χαραλαμπόγλου), Μπέρνιτς, Λάμπρου (63’ Καμπελά), Γκονζάλες (46’ Κρεσπί), Κομπά, Ουρτάδο.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (79’ Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (68’ Ταμπόρδα), Αντίνο (86’ Λούζα), Τεττέη (68’ Ραστόντερ), Ντέσερς.