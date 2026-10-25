Τη ζωή του έχασε ένας 48χρονος άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Δικαστηρίων Μυτιλήνης, στον δρόμο προς την Επάνω Σκάλα.

Σύμφωνα lesvosnews.net, με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 48χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τουριστικό μίνι μπας, στη στροφή του δρόμου στο Χαλίμ Μπέη της περιοχής των δικαστηρίων.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του επί τόπου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στο μίνι μπας.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν την πορεία των δύο οχημάτων και τα στοιχεία από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης.