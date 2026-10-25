Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Βόλο εκτός έδρας και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μοιράζει συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς για τη δυναμική παρουσία τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το γκολ του Ντέσερς στο 47′ ήταν αρκετό για να πάρουν τη νίκη οι «πράσινοι» και να παραμείνουν στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον Δανό τεχνικό να έχει μόνο καλά λόγια για τους παίκτες του.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας. Θεωρώ ότι σήμερα δείξαμε εξαιρετική πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Πραγματοποιήσαμε ένα εξαιρετικό πρώτο 75λεπτο, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στα τελευταία δέκα λεπτά τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα όταν προηγείσαι μόλις με ένα γκολ, όμως πιστεύω ότι συνολικά οι ποδοσφαιριστές μου πραγματοποίησαν μια κορυφαία εμφάνιση.

Πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες βρισκόμασταν κυριολεκτικά δίπλα στα σύνορα με την Κίνα και, παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο», είπε αρχικά ο Νίστρουπ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς φωνάζουν, αλλά η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Είναι σαν να έχουμε 15.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που μας ακολουθούν παντού.

Νομίζω ότι σήμερα είχαμε τη χειρότερη κακοκαιρία από τότε που ήρθα από την Κοπεγχάγη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν μέρος της συμφωνίας μου! Πέρα από την πλάκα, ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας να νιώσουμε αυτή την απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι καταφέραμε να τους ανταμείψουμε με μια νίκη».