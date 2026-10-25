Ιστορική ανατροπή στη Σερβία, καθώς ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ηττήθηκε στις εκλογές, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο πολιτικής κυριαρχίας. Πριν από λίγο μάλιστα παραδέχθηκε δημόσια την ήττα του. Η τελική κατανομή των εδρών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ωστόσο ο ίδιος το παραδέχθηκε:

«Δεν έχουμε ακόμη τα τελικά αποτελέσματα, αλλά με βάση ένα δείγμα… είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές. Η Φοιτητική Λίστα έχει κερδίσει, θα εξασφαλίσει από 135 έως 140 έδρες και εμείς θα έχουμε 105. Κανένας άλλος δεν έχει εισέλθει στο κοινοβούλιο», δήλωσε.

BREAKING: Aleksandar Vučić conceded defeat in Serbia’s snap parliamentary election, saying the student-backed Student List had won. “Based on a stratified sample, it is clear that we have lost this election. The student blockade list won,” Vučić said. The result ends more than a decade of dominance by Vučić’s Serbian Progressive Party. — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Οι πρόωρες εκλογές, τις οποίες προκήρυξε ο Βούτσιτς τον Σεπτέμβριο, διεξήχθησαν έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή, και της σταδιακής ενίσχυσης του αυταρχισμού. Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο 16 ανθρώπων, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ το 2024.

Έκτοτε, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει ευρεία υποστήριξη, αναδεικνυόμενοι στη σημαντικότερη απειλή για τον Βούτσιτς από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωθυπουργία, το 2014, και στη συνέχεια την προεδρία, το 2017.

Η ήττα του Βούτσιτς δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της Σερβίας, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στα Βαλκάνια, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση του Βελιγραδίου απέναντι στη Μόσχα.

Αμέσως μετά τη δημόσια παραδοχή της ήττας από τον Βούτσιτς, χιλιάδες Σέρβοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, φωνάζοντας «νίκη» και «τελείωσε».

Buena noticia para Serbia y Europa — Iñaki Ellakuria 🌻🇪🇺 (@iellakuria) October 25, 2026

Οι πρόωρες εκλογές ήρθαν μετά από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του αυταρχισμού που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε στέγαστρο ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ το 2024.

«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούγεται η φωνή του λαού», δήλωσε ο Ράντομιρ Σάιτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών. «Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον».

Η προσέλευση στις εκλογές ήταν σχεδόν 70%, η υψηλότερη από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1992.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, το φοιτητικό κίνημα θα έχει 138 βουλευτές, ενώ το κόμμα SNS του Βούτσιτς συγκεντρώνει 104 έδρες στο κοινοβούλιο των 250 εδρών. Οι υπόλοιπες έδρες θα μοιραστούν μεταξύ των κομμάτων των εθνικών μειονοτήτων.

«Απίστευτη ευτυχία και χαρά, και επιτέλους ξεφορτωθήκαμε αυτή τη μαφία. Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν μπορώ να μιλήσω», δήλωσε μια γυναίκα ονόματι Τάνια, η οποία γιόρταζε στους δρόμους του Βελιγραδίου, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.