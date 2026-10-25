Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 82 και 79 ετών, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού Σώματος και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έπεσε στη θάλασσα.