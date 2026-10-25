Η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες σχετικά με μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, διότι η θέση της θα μπορούσε να είναι κρίσιμης σημασίας, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να ασκήσουν πίεση στο Κίεβο ώστε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία, επισήμανε ο Ουσακόφ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε με ανταποκριτή της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Προηγουμένως, φαινόταν πως μετά το Άνκορατζ η αμερικανική διοίκηση ενδεχομένως θα μπορούσε να υπαγορεύσει κάτι και να αναγκάσει το Κίεβο να συμμορφωθεί. Όμως, μέχρι στιγμής, στην πραγματικότητα αυτό δεν λειτούργησε», είπε ο Ουσακόφ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το 2015 στο Άνκορατζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό διότι δεν επαρκεί να μιλάμε μονάχα στο Κίεβο, πρέπει να μιλάμε με όλη την Ευρώπη, που στηρίζει πλήρως το Κίεβο».

Όπως σημειώνει το Ρόιτερς, αφού άφησε αρχικά στον Τραμπ την πρωτοβουλία να προσπαθήσει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ προχώρησε σε προσεκτικές προσεγγίσεις προς τη Ρωσία. Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας είπαν πως θα στήριζαν μια πρόταση για συνομιλίες ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πούτιν με στόχο τη διασφάλιση μιας εκεχειρίας και πως η Ευρώπη θα διαδραμάτιζε ρόλο.

Στο μεταξύ, η Ρωσία έχει πει πως θα ήταν ανοικτή στον διάλογο χωρίς όμως τελεσίγραφα.

Σήμερα, ο Ουσακόφ είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετά την Ημέρα Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας την 4η Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τις αναφορές από το Κρεμλίνο αυτήν την εβδομάδα σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ακόμη τον επόμενο μήνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εκπρόσωποι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ συμφώνησαν να συναντηθούν σε τεχνικό επίπεδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι ελπίζει να ακολουθήσει συνάντηση των ηγετών τους.

Ο Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η προτεινόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα διεξαχθεί στην Κίνα τη 18η και 19η Νοεμβρίου.

Μια ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στη Σεντζέν δεν έχει συμφωνηθεί, δήλωσε ο Ουσακόφ.