Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι το δορυφορικό σύστημα στρατιωτικών επικοινωνιών Starshield της SpaceX εξακολουθεί να επηρεάζεται από περιορισμούς, παρά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ο Έλον Μασκ αποκατέστησε την πρόσβαση των ουκρανιικών δυνάμεων στο δίκτυο.

«Και σήμερα το πρωί, εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις απώλειας σήματος σε ταχύτητες 161 χλμ/ώρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ήρθησαν οι περιορισμοί», δήλωσε πηγή στους κόλπους του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και του AFP.

Εδώ και μέρες, το Κίεβο δηλώνει ότι έχουν περιοριστεί οι υπηρεσίες του συστήματος επικοινωνιών Starshield, στρατιωτικού αντίστοιχου του δικτύου Starlink, για τον ουκρανικό στρατό.

Οι περιορισμοί αυτοί συνεπάγονται ότι το σήμα ανάμεσα σε έναν δορυφόρο και μια κεραία διακόπτεται όταν αυτή μετακινείται με ταχύτητα που υπερβαίνει τα περίπου 160 χλμ/ώρα, περιπλέκοντας ιδιαίτερα τις αποστολές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) αναχαίτισης και ορισμένα πλήγματα μέσου βεληνεκούς.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Έλον Μασκ είχε «επανεκκινήσει» το Starshield, ύστερα από πληροφορίες της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει προσωπικώς από τον επικεφαλής της SpaceX να άρει τους περιορισμούς αυτούς.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν διαπιστώσει βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου χθες, Πέμπτη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή «δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως».

Ο Έλον Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση εναπόκειτο στην αμερικανική κυβέρνηση, ενώ ο Λευκός Οίκος, ο υπουργός Εξωτερικών και το Πεντάγωνο είχαν διαβεβαιώσει ότι καμία οδηγία δεν είχε δοθεί για να περιοριστεί το δίκτυο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται εν μέσω οξυμένων εντάσεων τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον Μάρκο Ρούμπιο για τα ζητήματα της αποκατάστασης του Starshield και της παράδοσης πυραύλων αναχαίτισης, αφού είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιβραδύνουν σκοπίμως ζωτικής σημασίας στρατιωτική βοήθεια.