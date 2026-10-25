Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα που θα αποφασίσουν για την τύχη του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία που εμφανίζονται ως κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Οι κατηγορούμενοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθούν ή όχι στη φυλακή.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο κ. Λιόλιος απολογούμενος φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του. Σε πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέλυσε τις θέσεις του και προσκόμισε στοιχεία με τα οποία, όπως λέει, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του.

Στις περίπου 3,5 ώρες που παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο φέρεται να υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στη δικογραφία που να αποδεικνύει το στήσιμο αγώνων, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων που τον έβαλαν στο «κάδρο», σημειώνοντας πως τους έχει καταγγείλει από το 2022.

Αναφερόμενος δε στον ισχυρισμό μάρτυρα-πρώην ιδιοκτήτη ομάδας περί προετοιμασίας για τις εκλογές από το 2015, φέρεται να είπε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου δημιουργήθηκε το 2019 και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε περιθώριο.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνσή του από την ΕΟΚ και ενημέρωσε ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Όπως φέρεται να ανέφερε, ο ίδιος επιδίωκε να «καθαρίσει» τον χώρο του μπάσκετ, ενώ όσοι στρέφονται εναντίον του ήθελαν τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος.

Ο κ. Λιόλιος φέρεται να αναφέρθηκε και στο σύστημα ορισμού διαιτητών που τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Όπως υποστήριξε, πλέον οι διαιτητές επιλέγονται μέσω ειδικού λογισμικού, ώστε να αποκλείεται η ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, από τους οποίους, όπως υποστηρίζει, δεν προέκυψε καμία παρατήρηση από τις αρμόδιες αρχές. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε ειδική αναφορά στον έλεγχο του 2025, ο οποίος αφορούσε τη διετία 2019-2020, τονίζοντας ότι είχαν ελεγχθεί η προσωπική του περιουσία, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, η επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά και ο Προμηθέας.

Στη χειραγώγηση αγώνων εμφανίζεται να συμμετείχε και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά σύντομος στην απολογία του, καθώς παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο περίπου 40 λεπτά και φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.