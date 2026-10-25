Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου μετά τον εντοπισμό έντεκα αλλοδαπών που αποβιβάστηκαν στις βόρειες ακτές του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου 2026, όταν η Λιμενική Αρχή Σάμου ενημερώθηκε για ταχύπλοο σκάφος το οποίο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βόρειες ακτές του νησιού.

Το σκάφος προσάραξε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να αποβιβαστούν στην ακτή. Στη συνέχεια, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή συνολικά έντεκα αλλοδαπούς, τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες και τέσσερις ανηλίκους. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές, κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ο δεκαεννιάχρονος συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Σάμου καθώς, σύμφωνα με τις καταθέσεις των υπόλοιπων αλλοδαπών, αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου σχετικά με τις υποχρεώσεις των μεταφορέων και τις προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και του άρθρου για παράνομη είσοδο στη χώρα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου.