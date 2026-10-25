Την έντονη αντίδραση της Φαίης Σκορδά προκάλεσαν οι δηλώσεις της Ελένης Κούρκουλα για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τη στάση που επέλεξε να κρατήσει απέναντι στον στενό της φίλο, με αφορμή την υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «For You» και στον Άρη Καβατζίκη, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη φιλία της με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Όπως είπε, θεωρεί ότι «έκανε το χρέος της» στηρίζοντάς τον, εξηγώντας ότι αυτή είναι η δική της αντίληψη για τη φιλία.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση της Φαίης Σκορδά, η οποία, μετά την προβολή της συνέντευξης στην εκπομπή της, θέλησε να σχολιάσει δημόσια όσα άκουσε.

«Μου επιτρέπετε να σχολιάσω; Για μένα μία πετυχημένη συνέντευξη είναι όταν έχει συναίσθημα και η συγκεκριμένη συνέντευξη με “χτύπησε” σε ορισμένα σημεία», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι κατανοεί τη δημοσιογραφική ανάγκη να τεθούν ερωτήματα στην Ελένη Κούρκουλα για την υπόθεση, καθώς η ηθοποιός είχε συνδεθεί με αυτήν μέσα από τη σχέση της με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά, όταν έχεις την Ελένη Κούρκουλα, επειδή είχε εμπλακεί στο θέμα του Δημήτρη Λιγνάδη, πρέπει να τη ρωτήσεις. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να έλεγα ότι δεν θα πάω να κάνω τη συνέντευξη, γιατί δεν θέλω να αγγίξω αυτό το θέμα. Γιατί και να πας και να μην τη ρωτήσεις δεν γίνεται δημοσιογραφικά», σημείωσε.

Η Φαίη Σκορδά στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση που έκανε η ηθοποιός ανάμεσα στην αξία της φιλίας και στη στήριξη προς τον Δημήτρη Λιγνάδη, υπογραμμίζοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί πώς μπορούν να συνυπάρχουν αυτές οι δύο έννοιες στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης, όταν πρόκειται για καταγγελίες κακοποίησης ανηλίκων.

«Θα συμφωνήσω μαζί της σε αυτό που λέει ότι είναι ακόμα στα δικαστήρια αλλά δεν μπορεί ο νους μου να χωρέσει στην ίδια πρόταση την υψηλή αξία της φιλίας με την κακοποίηση στα παιδιά. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντική η φιλία αλλά, όταν μιλάμε για καταγγελία για κακοποίηση στα παιδιά, η αξία της φιλίας δεν μου λέει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή της, οι δύο αυτές έννοιες δεν μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια συζήτηση, τονίζοντας παράλληλα ότι ο καθένας επιλέγει τη στάση του και αναλαμβάνει τις συνέπειες των επιλογών του.

«Για μένα δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο πλαίσιο κουβέντας. Καθένας κάνει τις επιλογές του προφανώς και παίρνει τις συνέπειες», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.