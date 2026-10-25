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Οι αγώνες των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (25/10).

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Βόλο, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Καλαμάτα ενώ οι «ασπρόμαυροι» κοντράρονται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα ACB Liga Endesa

13:30 Magenta Sport 1 Ίντερ – Φιορεντίνα Serie A

14:00 Magenta Sport 3 Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports 5HD Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο Bundesliga 2

14:30 Magenta Sport 8 Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρκό Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Χετάφε LaLiga EA Sports

15:25 Magenta Sport 5 ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2

15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie

15:30 Magenta Sport 7 ATP 250 2026 Λυών

16:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League

16:00 Novasports Start Χαλ – Μπρέντφορντ Premier League

16:00 Novasports 4HD Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – Καλαμάτα Stoiximan Super League

16:00 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Φροζινόνε Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Τζένοα – Βενέτσια Serie A

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Magenta Sport 5 ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2

17:15 Magenta Sport 4 League Θέλτα – Μπέτις LaLiga EA Sports

17:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Βρυξέλλες

17:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie

18:00 Magenta Sport 2 League Βόλος– Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

18:00 Magenta Sport 8 Βαλένθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

18:00 Magenta Sport 3 ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια Cyprus League

18:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ AFC – Λιντς Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – Ατρόμητος Stoiximan Super League

19:30 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε LaLiga EA Sports

20:00 Magenta Sport 1 League ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

21:00 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie

21:45 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Μίλαν Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race Μηχανοκίνητα

22:30 Magenta Sport 2 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου LigaPortugal