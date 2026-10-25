Οι αγώνες των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (25/10).
Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Βόλο, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Καλαμάτα ενώ οι «ασπρόμαυροι» κοντράρονται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα ACB Liga Endesa
13:30 Magenta Sport 1 Ίντερ – Φιορεντίνα Serie A
14:00 Magenta Sport 3 Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports 5HD Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο Bundesliga 2
14:30 Magenta Sport 8 Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρκό Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Χετάφε LaLiga EA Sports
15:25 Magenta Sport 5 ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2
15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie
15:30 Magenta Sport 7 ATP 250 2026 Λυών
16:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League
16:00 Novasports Start Χαλ – Μπρέντφορντ Premier League
16:00 Novasports 4HD Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – Καλαμάτα Stoiximan Super League
16:00 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Φροζινόνε Serie A
16:00 Magenta Sport 2 Τζένοα – Βενέτσια Serie A
16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Magenta Sport 5 ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2
17:15 Magenta Sport 4 League Θέλτα – Μπέτις LaLiga EA Sports
17:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Βρυξέλλες
17:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie
18:00 Magenta Sport 2 League Βόλος– Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
18:00 Magenta Sport 8 Βαλένθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
18:00 Magenta Sport 3 ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια Cyprus League
18:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ AFC – Λιντς Premier League
18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Γιουβέντους Serie A
19:30 Novasports Prime Άρης – Ατρόμητος Stoiximan Super League
19:30 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε LaLiga EA Sports
20:00 Magenta Sport 1 League ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
21:00 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie
21:45 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Μίλαν Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga
22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race Μηχανοκίνητα
22:30 Magenta Sport 2 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου LigaPortugal