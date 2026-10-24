Στη σκηνή του «The Voice» ανέβηκε η Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2026.

Η διαγωνιζόμενη ερμήνευσε το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» και κατάφερε να κάνει την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Όταν η Χριστίνα Μπορμπόκη αποκάλυψε το όνομά της, ο Πάνος Μουζουράκης τη ρώτησε αν έχει κάποια σχέση με τον γνωστό ποδοσφαιριστή. «Ήταν ο πατέρας μου», απάντησε εκείνη, με τον coach να αντιδρά έκπληκτος.

«Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης, ανακαλώντας στη μνήμη του την εποχή που ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.

Η πορεία του Στέφανου Μπορμπόκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Στέφανος Μπορμπόκης πέθανε σε ηλικία 59 ετών, το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην Α’ Εθνική την αγωνιστική περίοδο 1985-1986, σε αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, από τον οποίο αποχώρησε το καλοκαίρι του 1994, συνεχίζοντας την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, ενώ τη σεζόν 1997-1998 φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Την επαγγελματική του πορεία ολοκλήρωσε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Παράλληλα, κατέγραψε 29 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, σημειώνοντας έξι γκολ. Η εμφάνιση της κόρης του στο «The Voice» έφερε ξανά το όνομά του στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από μια συγκινητική αναφορά στη μνήμη του.