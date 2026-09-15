Με δύο νέα προγράμματα, τα οποία προβλέπεται να ανοίξουν έως το τέλος του έτους και να καλύψουν συνολικά 35.500 ανέργους, αρχίζει να ξεδιπλώνεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την επόμενη περίοδο. Οι πρώτες δράσεις σύμφωνα με πληροφορίες, θα απευθύνονται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών και σε ανέργους άνω των 30, με αυξημένη μέριμνα για τις γυναίκες και όσους έχουν περάσει το ηλικιακό όριο των 50 ετών.

Να σημειωθεί ότι οι 35.500 επιδοτούμενες θέσεις αποτελούν μονάχα την αρχή ενός μεγαλύτερου σχεδίου, το οποίο, σε βάθος τετραετίας, θέτει ως στόχο τη δημιουργία 200.000 νέων ευκαιριών απασχόλησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ομάδες που συναντούν τα περισσότερα εμπόδια κατά την είσοδο ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. Ήτοι, νέοι χωρίς προϋπηρεσία, μακροχρόνια άνεργοι, πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας και γυναίκες που παραμένουν εκτός απασχόλησης. Ο νέος σχεδιασμός μάλιστα επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα επιδόματα ανεργίας, θα ενισχυθούν η επιδότηση νέων προσλήψεων, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η κατάρτιση σε ειδικότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και η οικονομική στήριξη ανέργων που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά.

Οι θέσεις που θα ανοίξουν

Καταρχάς, το πρώτο από τα δύο νέα προγράμματα θα αφορά 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Η δράση θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα επικεντρώνεται στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους μια σταθερή θέση. Η επιδότηση αναμένεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Παράλληλα, στον σχεδιασμό προβλέπονται δικλίδες ώστε η ένταξη των νέων να μην οδηγήσει στην αντικατάσταση εργαζομένων που ήδη απασχολούνται στις επιχειρήσεις.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο πρόγραμμα θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκειά του υπολογίζεται επίσης στους 12 μήνες, ενώ η επιδότηση αναμένεται να φθάνει στο 80% του μισθολογικού κόστους. Με την κάλυψη ενός τόσο σημαντικού μέρους της δαπάνης, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να δώσει στις επιχειρήσεις ισχυρότερο κίνητρο ώστε να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.

Στη συγκεκριμένη δράση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις άνεργες γυναίκες και στους πολίτες άνω των 50 ετών. Πρόκειται για δύο κατηγορίες που, ακόμη και όταν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και προσόντα, παραμένουν συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας.

Από την επιδότηση ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας

Βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν εγγεγραμμένους ανέργους. Ανάλογα με τη δράση και την κατηγορία των ωφελουμένων, η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει μέρος ή ακόμη και το σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για συγκεκριμένο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το αρχικό κόστος μιας πρόσληψης για τον εργοδότη, ενώ ο άνεργος αποκτά τη δυνατότητα να επιστρέψει σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι οι επιδοτούμενες θέσεις να έχουν συνέχεια μετά τη λήξη των προγραμμάτων και η εμπειρία που αποκτούν οι ωφελούμενοι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Η σύνδεση των δράσεων με τη ζήτηση των επιχειρήσεων αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Παρά τη μείωση της ανεργίας, αρκετοί κλάδοι εξακολουθούν να αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένες γνώσεις, την ώρα που χιλιάδες άνεργοι δυσκολεύονται να βρουν θέση αντίστοιχη των προσόντων τους. Αυτό το κενό ανάμεσα στις διαθέσιμες δεξιότητες και στις ειδικότητες που ζητά η οικονομία επιχειρούν να καλύψουν τα νέα προγράμματα.

Πρώτη επαγγελματική εμπειρία και νέα επιχειρηματικότητα

Για τους νέους έως 29 ετών, η έλλειψη προϋπηρεσίας είναι συχνά το βασικό εμπόδιο στην αναζήτηση εργασίας. Γι’ αυτό οι δράσεις «προεργασίας» θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία της ΔΥΠΑ. Οι συμμετέχοντες θα τοποθετούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε επιχειρήσεις, ώστε να γνωρίσουν στην πράξη ένα επαγγελματικό αντικείμενο και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους. Παράλληλα, θα συνεχιστούν τα προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας, μέσα από τα οποία άνεργοι θα μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και σε δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει μια πρόσθετη επιλογή σε νέους που διαθέτουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν περιορίζουν την επαγγελματική τους προοπτική στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας. Η χρηματοδότηση, πάντως, θα συνδέεται με συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και με την τήρηση των όρων κάθε προγράμματος.

Ένα μεγάλο μέρος των πόρων της επόμενης περιόδου θα κατευθυνθεί στην κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων. Οι νέες δράσεις θα εστιάζουν στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και σε γνώσεις που απαιτούνται εξαιτίας των αλλαγών στην παραγωγή, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, η αυτοματοποίηση, η ενεργειακή μετάβαση και η κυκλική οικονομία δημιουργούν νέες ειδικότητες, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα. Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα δεν θα αρκεί να προσφέρουν έναν ακόμη τίτλο κατάρτισης.

Θα πρέπει να οδηγούν σε πιστοποιημένες γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη και να έχουν πραγματική ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δράσεις κατάρτισης της επόμενης περιόδου αναμένεται να απευθυνθούν σε περίπου 200.000 εργαζομένους, με στόχο την αναβάθμιση ή την απόκτηση νέων προσόντων. Πρόκειται για διαφορετική κατηγορία ωφελουμένων από τις 200.000 θέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται στον συνολικό τετραετή στόχο.

Δεύτερη ευκαιρία για τους ανέργους άνω των 55 ετών

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται όμως και στους ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και κινδυνεύουν να παραμείνουν χωρίς απασχόληση μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Η ΔΥΠΑ έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, κυρίως σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Η συγκεκριμένη πολιτική αναμένεται να συνεχιστεί, ώστε άνθρωποι με πολυετή επαγγελματική διαδρομή να επιστρέψουν στην εργασία και να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Αντίστοιχη στόχευση τέλος θα έχουν και οι δράσεις για τις γυναίκες, είτε μέσω αυξημένης επιδότησης των επιχειρήσεων που τις προσλαμβάνουν είτε μέσα από προγράμματα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Ζητούμενο είναι να περιοριστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να κρατούν πολλές γυναίκες μακριά από την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα έπειτα από μεγάλα διαστήματα αποχής λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.