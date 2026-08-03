Η στάση του Ισραήλ απέναντι στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτική, ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύπτονται πληροφορίες που δείχνουν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ακυρώσει προγραμματισμένη κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ εξέφρασε επίσημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επιφυλάξεις του για το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι η πρόταση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα δεν αποτυπώνει τις δικές της θέσεις για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Ντόρον Σπίλμαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι «Το Ισραήλ διαβίβασε στους Αμερικανούς ομολόγους τα σχόλια και τις ανησυχίες του για το προτεινόμενο πλαίσιο». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «Η εκδοχή που έχει δημοσιοποιηθεί δεν αντανακλά τη θέση του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Χαμάς κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της, τόσο μέσω επανεξοπλισμού όσο και μέσω νέων στρατολογήσεων, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε οδηγήσει σε αισθητή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και των αεροπορικών επιθέσεων. Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν μέλη και υποδομές της Χαμάς, ισχυρισμό που πηγές από το πεδίο έχουν απορρίψει επανειλημμένα.

Η αποδοχή του σχεδίου από τη Χαμάς

Την περασμένη Παρασκευή η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το επόμενο στάδιο της συμφωνίας, το οποίο προβλέπει την παράδοση του οπλισμού της σε μια παλαιστινιακή επιτροπή διακυβέρνησης που πρόκειται να συσταθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «σημαντικό ορόσημο» στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2022. Παράλληλα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι κινήσεις της Χαμάς αποδεικνύουν πως προετοιμάζεται για «νέες σφαγές του είδους της 7ης Οκτωβρίου». Όπως επεσήμανε, το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι η Γάζα θα μετατραπεί σε «μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και η οποία δεν θα αντιπροσωπεύει καμία απειλή για τους γείτονές της».

Η θέση του Ισραήλ για τον αφοπλισμό

Ο Ντόρον Σπίλμαν υπογράμμισε ακόμα ότι «αυτό το όραμα είναι σε πλήρη αντίθεση σε την υφιστάμενη πραγματικότητα και με τις διακηρυγμένες προθέσεις της Χαμάς. Το πρώτο απαραίτητο στάδιο προς κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Παράλληλα προειδοποίησε πως «κάθε μέτρο, που δεν καταλήγει σε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, αφήνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει εκ νέου το Ισραήλ».

Νωρίτερα, ισραηλινή πολιτική πηγή είχε διαμηνύσει ότι το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, δεν πρόκειται να αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στο πλαίσιο του σχεδίου, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιβεβαιωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει εδώ και καιρό ένα μοντέλο σταδιακού αφοπλισμού, με την παράδοση του οπλισμού της σε ανεξάρτητη επιτροπή μόνο μετά την ολοκλήρωση ειρηνευτικών συμφωνιών και όχι μέσω άμεσης και μονομερούς παράδοσης του στρατιωτικού της εξοπλισμού.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίστηκαν και μετά την ανακοίνωση της Χαμάς. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφεραν ότι στις χθεσινές, κυριακάτικες, επιδρομές σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

Το Ισραήλ έμαθε από τα social media την ακύρωση της επίθεσης

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12 υποστηρίζει ότι η ισραηλινή ηγεσία έμεινε για αρκετές ώρες χωρίς επίσημη ενημέρωση σχετικά με την αιφνιδιαστική απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ματαιώσει την προγραμματισμένη κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όπως αναφέρει, επικαλούμενο ανώτερους αμυντικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον.

«Για ώρες βρισκόμασταν σε πραγματική αβεβαιότητα. Ο πρόεδρος Τραμπ μάς άφησε στο σκοτάδι. Ανώτεροι αξιωματικοί ενημερώνονταν για τις εξελίξεις από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, καθώς και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, πληροφορήθηκαν την ακύρωση της επιχείρησης μέσω ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε πρώτη φάση, η ισραηλινή πλευρά θεώρησε πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελούσε έναν παραπλανητικό ελιγμό με σκοπό να δημιουργήσει αίσθημα εφησυχασμού στην Τεχεράνη. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με Αμερικανούς αξιωματούχους, έγινε σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε όντως αποφασίσει να ακυρώσει το σχέδιο της επίθεσης.

«Τη στιγμή που μειώνουμε το επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναδιοργανωθούμε. Είναι απογοητευτικό να δεσμεύουμε όλους τους πόρους μας σε ένα μέτωπο και στη συνέχεια να διαπιστώνουμε ότι βρισκόμασταν σε ύψιστη επιφυλακή χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του προέδρου», ανέφερε ακόμη ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Παρά την απόφαση για αναβολή της επιχείρησης, το Channel 12 επισημαίνει ότι στο Ισραήλ επικρατεί η εκτίμηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αναθεωρήσει εκ νέου τη στάση του οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.