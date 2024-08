Σαν σήμερα το 1927, στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθονται στην ηλεκτρική καρέκλα οι ιταλοί μετανάστες Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι, σε ένα άδικο δικαστικό σύστημα που έφερε κινητοποίηση και αποτέλεσε έμπνευση για τις Τέχνες, με αντιδραστικά τραγούδια να φτάνουν ακόμα και στην Ελλάδα και μάλιστα… εν μέσω Χούντας (μάλλον κατά λάθος)!

Οι δύο ιταλοί μετανάστες και ιδεολογικά αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι κατηγορήθηκαν για τη διάπραξη φόνου κατά τη διάρκεια μιας ληστείας σε εργοστάσιο υποδημάτων. Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αρνήθηκαν σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση και κυρίως το ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστες αποδείξεις υπέρ της ενοχής τους, το δικαστήριο τους καταδίκασε σε θάνατο, σε μια δίκη που επηρεάστηκε βαθιά από τις προκαταλήψεις της εποχής, όπως τον εθνικισμό, τις ρατσιστικές και τις αντι-κομμουνιστικές αντιλήψεις.

Τα στοιχεία που έκρινε τότε αρκετά το Δικαστήριο για να τους κρίνει ένοχους ήταν κυρίως κάποιες αναγνωρίσεις από τους μάρτυρες -που όμως είχαν ως μοναδικούς υπόπτους τους εν λόγω κατηγορούμενους- την οπλοφορία χωρίς άδεια κατά τη σύλληψή τους και την έλλειψη ατράνταχτου άλλοθι. Οι Σάκο και Βαντσέτι θεωρήθηκαν θύματα δικαστικής πλάνης και η καταδίκη και εκτέλεσή τους προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, με πολλές διαδηλώσεις και κινήματα υπέρ τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αποτέλεσαν επίσης έμπνευση για πολυάριθμους καλλιτέχνες σε έργα όπως το τραγούδι «Two good men» του Γούντι Γκάρθι και η ταινία του Τζουλιάνο Μολτάντο «Σάκο και Βαντσέτι». Μάλιστα σε αυτήν ακούγεται και το τραγούδι «Here ‘s to you Nicola and Bart» της Τζοάν Μπαέζ, το οποίο με τη σειρά τους διασκεύασαν στην Ελλάδα -της Χούντας, παρακαλώ!- οι Olympians, προφανώς χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανέναν σε ποιους αναφέρεται το τραγούδι και τα πολιτικά του μηνύματα. Απολαύστε το!

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1893: Ο Σπυρίδων Περεσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο, «Γκόλφω».

1910: Ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».

1927: Εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες.

1939: Η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό ως «Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ». Σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της συμφωνίας, η Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη.

1942: Αρχίζει η Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από έξι μήνες οι ναζιστικές δυνάμεις παραδίνονται.

1980: Ξεκινά τη λειτουργία της η ΕΥΔΑΠ.

1982: Η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με τον νόμο 1285 που ψηφίζει η Βουλή, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

2004: Η νεαρή αθλήτρια από την Πρέβεζα, Αθανασία Τσουμελέκα, κάνει όλη την Ελλάδα να παραμιλάει κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο βάδην, και ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά την πρώτη θέση στους κρίκους. Η Πηγή Δεβετζή χαρίζει στην Ελλάδα ένα ακόμα μετάλλιο, το αργυρό, με επίδοση 15.25 μ. στο τριπλούν.

Γεννήσεις

1864 – Ελευθέριος Βενιζέλος, έλληνας πολιτικός

1949 – Βίκυ Λέανδρος, ελληνίδα τραγουδίστρια

1964 – Μάκης Βορίδης, έλληνας πολιτικός

1978 – Κόμπι Μπράιαντ, αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

1806 – Σαρλ Ωγκυστέν ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός

1945 – Γιάννης Βλαχογιάννης, έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδίφης της εθνεγερσίας

2016 – Ράινχαρντ Ζέλτεν, Γερμανός οικονομολόγος

2016 – Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλληνας ηθοποιός

2020 – Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής

Μαλαματή, Ματίνα

Παγκόσμιες Ημέρες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του