Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές, μετά από περιστατικό στην Αιτωλοακαρνανία, όπου 15χρονη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, οι Αρχές προχώρησαν ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο στη σύλληψη πέντε ημεδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, όταν, μετά από πάρτι που διεξήχθη σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης.

Το νεαρό κορίτσι διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και ακολούθως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες-διοργανωτές του πάρτι από την πλευρά τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.