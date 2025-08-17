Σε Χίο και Ζάκυνθο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), όπου, παράλληλα με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, (Αχαΐα, Πρέβεζα-Άρτα), που επλήγησαν από τις μεγάλες φωτιές, πραγματοποιούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες διεξάγονται με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, η οποία διευκολύνει σημαντικά το έργο των μηχανικών, επιτρέποντας την ταχύτερη εισαγωγή των Δελτίων Ταχείας Αυτοψίας και την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το πεδίο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου 24ώρου, τα αποτελέσματα των αυτοψιών στις πληγείσες δημοτικές κοινότητες, έχουν ως εξής:

Στη Χίο:

Δημοτική Κοινότητα Βολισσού:

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο,

2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα,

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς:

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Στη Ζάκυνθο:

Δημοτική Κοινότητα Αγαλά: 4 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα

Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς: 1 πράσινο, 1 κίτρινο

Οι αυτοψίες συνεχίζονται και τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς τα κλιμάκια επεκτείνουν τη δράση τους σε όλα τα σημεία που επλήγησαν.

Σε σχετική του δήλωση, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση».

«Παράλληλα, υπενθυμίζουμε στους πολίτες των πληγεισών περιοχών ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ