«Η διατλαντική ενότητα είναι πρωταρχικής σημασίας αυτή τη στιγμή για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατά τη σημερινή συνάντηση της “Συμμαχίας των Προθύμων”, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το κυριαρχικό δικαίωμα της Ουκρανίας να καθορίζει τους όρους της ειρήνης πρέπει να γίνει σεβαστό».

Transatlantic unity is paramount at this moment to achieve a sustainable peace in Ukraine.



As I underlined during today’s meeting of the Coalition of the Willing, if no ceasefire is agreed, the EU and the US must increase pressure on Russia.



«Χαιρετίζουμε την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, προκειμένου να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα και να εξασφαλιστεί, από κοινού, μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της».