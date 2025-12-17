Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πλήρη στήριξή του στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, έπειτα από ένα δημοσίευμα του Vanity Fair, στο οποίο η ίδια περιέγραφε τον πρόεδρο ως άνθρωπο με «αλκοολική προσωπικότητα».

Το άρθρο, βασισμένο σε μια σειρά συνεντεύξεων, περιείχε επίσης δηλώσεις της Γουάιλς για άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Έλον Μασκ.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν πίνει αλκοόλ, αλλά τόνισε ότι αναγνωρίζει στον εαυτό του μια «αλκοολική προσωπικότητα».

«Δεν πίνω αλκοόλ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχω πει όμως πολλές φορές ότι αν έπινα, θα υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να είμαι αλκοολικός, λόγω της προσωπικότητάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Γουάιλς «έκανε φανταστική δουλειά».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν διαβάζει το Vanity Fair και ότι απλώς τον πληροφόρησαν για το τι ειπώθηκε.

«Δεν το διάβασα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν διαβάζω το Vanity Fair. Από όσα πληροφορήθηκα, υπήρχαν ανακρίβειες και η παρουσίαση ήταν παραπλανητική»

Η ίδια η προσωπάρχης απέρριψε το άρθρο ως «διαστρεβλωμένο χτύπημα», υποστηρίζοντας ότι αγνοήθηκε σημαντικό πλαίσιο και παραλείφθηκαν πολλές από τις δηλώσεις της για την ομάδα και τον πρόεδρο, σύμφωνα με το abs-cbn.gr.

Ο πρόεδρος συνέχισε, λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, το περιοδικό «έχει χάσει τον προσανατολισμό του», προσθέτοντας πως έχει απολέσει και μεγάλο μέρος του αναγνωστικού του κοινού.