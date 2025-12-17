Στον βερβερικό θρύλο αγάπης μεταξύ δύο λιμνών, αναφέρθηκε ο Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή την απότομη αλλαγή του καιρού που παρατηρήθηκε πρόσφατα στο Μαρόκο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, «οι πρόσφατες χιονοπτώσεις στο Μαρόκο, που ακολούθησαν ένα επεισόδιο έντονων πλημμυρών, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απότομης μεταβολής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη δυτική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική».

«Η Λίμνη Τισλίτ βρίσκεται κοντά στο ορεινό χωριό Imilchil, στον Κεντρικό Άτλαντα του Μαρόκου, σε υψόμετρο περίπου 2.200 μ. Μαζί με τη γειτονική λίμνη Isli, σχηματίζουν ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά δίδυμα της χώρας—τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά», γράφει ο κ. Κολυδάς, και συνεχίζει:

«Οι δύο λίμνες είναι δεμένες με έναν διάσημο βερβερικό θρύλο αγάπης: Η Tislit (η κοπέλα) και ο Isli (το αγόρι), από αντίπαλες φυλές, δεν μπόρεσαν να παντρευτούν. Τα δάκρυά τους—λέει ο μύθος—δημιούργησαν τις δύο λίμνες. Από τότε, οι λίμνες «κοιτάζονται» από απέναντι, χωρισμένες αλλά αιώνια συνδεδεμένες».

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του το Imilchil φιλοξενεί το γνωστό Festival of Betrothal (Γαμήλιο Φεστιβάλ), όπου νέοι από βερβερικές φυλές συναντιούνται για να αρραβωνιαστούν, τιμώντας τον θρύλο της Tislit–Isli. Είναι ένα γεγονός με έντονη κοινωνική και ανθρωπολογική σημασία.

«Η περιοχή είναι απομονωμένη· η πρόσβαση γίνεται μέσω ορεινών διαδρομών από Midelt ή Errachidia. Η καλύτερη εποχή επίσκεψης είναι τέλη άνοιξης–καλοκαίρι, όταν οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα τοπία καθαρά. Το χιόνι είναι συχνό στην πανύψηλη οροσειρά του Άτλαντα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.