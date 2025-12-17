Εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ περιμένουν με ανυπομονησία το φινάλε της 49ης σεζόν του Survivor, που θα μεταδοθεί αύριο βράδυ από το CBS. Ωστόσο, το τρίωρο επεισόδιο θα «σπάσει» στα δύο, διότι την ίδια ώρα θα γίνει διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς το έθνος.

Την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απευθύνει ομιλία από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου – την ίδια βραδιά που είναι προγραμματισμένο το φινάλε της σεζόν του Survivor.

«Αγαπητοί μου Αμερικανοί: Αύριο το βράδυ θα απευθύνω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. EST. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε. Ήταν μια υπέροχη χρονιά για τη χώρα μας, και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το CBS Entertainment επιβεβαίωσε στο People ότι το CBS News θα μεταδώσει το διάγγελμα με τη μορφή ειδικού δελτίου κατά τη διάρκεια του φινάλε του Survivor, που «θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου».