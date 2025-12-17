Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Happy Day», όταν η συζήτηση αφορούσε τα αποτελέσματα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης του Alpha.

«Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεύτερον, συσχετίζεις δύο πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Η δημοσκόπηση έχει στοιχεία που είναι μέχρι την Κυριακή», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Δήμο Βερύκιο να απαντά σε έντονο ύφος: «Τι λες, κυρία μου, που δεν έχουν σχέση; Έχουν και παραέχουν! Ποια Κυριακή, μωρέ, τώρα τι λες; Βάλε το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί! Εγώ λέω άλλο πράγμα!».

«Συγγνώμη, τι έχεις πάθει; Μπορώ κι εγώ να αρχίσω να φωνάζω και να πάθω υστερία! Θα δέχεσαι την άποψή μου όπως εγώ δέχομαι τη δική σου!», απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση.

«Δεν μ’ αφήνει κανένας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και η μία εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών λέει το μακρύ και το κοντό του!», ανέφερε ο Δήμος Βερύκιος.