Δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή κυβερνητική παρέμβαση, δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά ζητήματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. Έκανε μάλιστα λόγο για απάντηση «με στοιχεία» στα «fake news» της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να έχει σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχετικές δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι η μη υπουργοποίηση Μπουκώρου το 2024 συνδεόταν με δήθεν γνώση επισυνδέσεων, ενώ απέρριψε και τα σενάρια περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου 2025, χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών.

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι το σημείωμα συνεκτιμήθηκε, αλλά η ΝΔ επέλεξε τη σύσταση Εξεταστικής -και όχι Προανακριτικής- απορρίπτοντας τις κατηγορίες κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατήγγειλε, ακόμα, προσωπικές επιθέσεις και προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας ότι ελέγχεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Τέλος, αναφέρθηκε στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, τονίζοντας ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ότι την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, λόγω της δημόσιας έντασης που είχε δημιουργηθεί.