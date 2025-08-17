Συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για συμμετοχή σε ληστρική επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, σε περιοχή της Αθήνας, σε βάρος δύο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση των στοιχείων της δικογραφίας, προέκυψε ότι ο 21χρονος, μαζί με δύο συνεργούς του, συμμετείχε στην επίθεση, κατά την οποία, με χρήση σωματικής βίας (γροθιές και λακτίσματα), αφαίρεσαν από έναν εκ των θυμάτων ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας και τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/08/2025), στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από την οικία του και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε όχημα που κατασχέθηκε ως μέσο διαφυγής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, δύο κάρτες SIM

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.