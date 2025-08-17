Η Εθνική Ελλάδας νίκησε το Μαυροβούνιο 69-61 στο φιλικό της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε στο ματς, αλλά βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του.

Μάλιστα, ο Γιάννης συμμετείχε στο ζντο μετά τη λήξη του παιχνιδιού και θέλοντας να πειράξει τον καλό του φίλο Γιαννούλη Λαρεντζάκη, του έριξε μια σφαλιάρα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο στο ποστάρισμα του Εβάν Φουρνιέ.