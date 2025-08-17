Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του “Συνασπισμού των Προθύμων” ήταν σημαντική για τον συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε ο ίδιος, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Συμφωνήσαμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν συντομότερη παύση των φονικών επιθέσεων και ότι οι σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως κρίσιμες για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις».