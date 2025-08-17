Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στη βορειοδυτική Τουρκία, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε).

Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων.

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

«Μέχρι τώρα, η φωτιά δεν έχει φτάσει στις ζώνες που εκκενώθηκαν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «δεν άγγιξαν» τα στρατιωτικά κοιμητήρια της χερσονήσου.

Συνολικά δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 οχήματα στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, είπε ο υπουργός Γεωργίας, Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Πηγή: ΑΠΕ