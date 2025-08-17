Σε συλλήψεις και πρόστιμα, για φωτιές στην ύπαιθρο, προχώρησαν το Σαββατοκύριακο οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, σε Αττική, Χαλκιδική, και Φάρσαλα.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Αυγούστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, ημεδαπός, ο οποίος έθεσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο πλησίον πευκόφυτου αλσυλλίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, συνελήφθη επίσης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πολυγύρου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, συνελήφθη ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στη Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.640,62 ευρώ.

Επιπλέον, σήμερα επιβλήθηκε εκ νέου διοικητικό πρόστιμο 2.187 ευρώ, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, σε ημεδαπό, για καύση σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στη Λάρισα.

Πηγή: ΑΠΕ