Ο Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Τέρενς Σταμπ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών ανακοίνωσε την Κυριακή η οικογένειά του.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε η οικογένειά του. «Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Ο Τέρενς Σταμπ αρχικά έγινε γνωστός ως μοντέλο στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1960 και στη συνέχεια υποδύθηκε το «αντίπαλον δέος» του Σούπερμαν, Στρατηγό Ζοντ, στις χολιγουντιανές επιτυχίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν II» με τον αξέχαστο Κρίστοφερ Ριβ.

Ο Τέρενς Σταμπ θυμόταν πώς βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει «δάσκαλος ταντρικού σεξ» σε ένα άσραμ στην Ινδία, όταν, το 1977, έλαβε ένα τηλεγράφημα από τον ατζέντη του στο Λονδίνο με την είδηση ότι τον εξέταζαν για την ταινία «Σούπερμαν» του σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Ντόνερ.

Ο Τέρενς Σταμπ ως στρατηγός Ζοντ στο Σούπερμαν

Μετά από οκτώ χρόνια, σε μεγάλο βαθμό άνεργος, η ανάληψη του ρόλου του Στρατηγού Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν II» έστρεψε όλους τους προβολείς της δημοσιότητας του Χόλιγουντ στον Λονδρέζο.

Ενθουσιασμένος από τον νέο του ρόλο, ο Σταμπ είπε ότι απαντούσε στα περίεργα βλέμματα των περαστικών με τη διαταγή του «κακού» εξωγήινου στρατηγού: «Γονατίστε μπροστά στον Ζοντ, αποβράσματα».

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ταινίες που ξεκινούν από το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι το 1968 και το «Μια εποχή στην κόλαση» το 1971 έως τις «Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου» το 1994, όπου υποδύθηκε μια τρανς γυναίκα.

Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στο γούεστερν του 1968 «Blue», τη μουσική του οποίου έγραψε ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μάνος Χατζιδάκις.