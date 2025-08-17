Με αιχμηρό τόνο απάντησε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στα σχόλια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όπως διατυπώθηκαν σε συνέντευξή του στη «Le Figaro». Σε αυτή, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ρωσία «φαίνεται να προτείνει συνθηκολόγηση στην Ουκρανία» και όχι ειρήνη.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο, λέγοντας σε ανάρτησή της στο Telegram: «Τι ταπεινό ψέμα! Η Ρωσία, επί επτά χρόνια, πρότεινε ειρηνική διευθέτηση της εσωτερικής ουκρανικής κρίσης στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ!».

Στη συνέχεια, επέκρινε έντονα τη στάση της Γαλλίας, υποστηρίζοντας ότι Γάλλοι πολιτικοί είναι εκείνοι που «ωθούν Ουκρανούς μισθοφόρους να πραγματοποιήσουν “Μαϊντάν”, να διαπράξουν πραξικοπήματα και άλλες πράξεις που υπονόμευσαν την ειρήνη και την ασφάλεια».

Η Ζαχάροβα επανέφερε και παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Γάλλου προέδρου, Φρανσουά Ολάντ: «Τι έκανε το Παρίσι για να υλοποιηθούν οι συμφωνίες του Μινσκ; Τίποτα».

Κλείνοντας, η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι η πραγματική συνθηκολόγηση δεν προήλθε από τη Ρωσία, αλλά από εκείνους που καλλιέργησαν την αυταπάτη νίκης στο πεδίο της μάχης στο Κίεβο -ενώ γνώριζαν καλά ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο- καθώς και από όσους προμήθευσαν όπλα. «Και ανάμεσα σε αυτούς, πρώτος και κύριος, ο ίδιος ο Μακρόν», συμπλήρωσε.