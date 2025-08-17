Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε απαισιόδοξος ως προς τις προθέσεις της Μόσχας, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών που θα διεξαχθούν αύριο στην Ουάσινγκτον.

«Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι ο στόχος των Ευρωπαίων εταίρων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε πως «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι ο στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο ανάμεσα στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε ο Μακρόν.