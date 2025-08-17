Θλίψη στον κόσμο της μόδας ήρθε να σκορπίσει το τραγικό το τέλος που βρήκε το μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα.

Η καλλονή από τη Ρωσία, η οποία το 2017 είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της στα καλλιστεία Miss Universe, πριν από περίπου έναν μήνα είχε ένα τροχαίο ατύχημα με ελάφι.

Ειδικότερα, στις 2 Ιουλίου 2025, η Ξένια Αλεξάντροβα και ο σύζυγός της είχαν ένα τροχαίο με άλκη, που είναι είδος ελαφιού και εκείνη είχε τραυματιστεί σοβαρά. Δυστυχώς στις 12 Αυγούστου 2025, μετά από πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο και μάχη των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, το 30χρονο μοντέλο άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στην περιοχή Τβέρ Όμπλαστ ενώ το ζευγάρι επέστρεφε στο σπίτι του. Η Ξένια Αλεξάντροβα βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και ο σύζυγος της, με τον οποίο είχαν παντρευτεί τον περασμένο Μάρτιο, είχε μιλήσει για το τροχαίο σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνοντας πως «από τη στιγμή που είδα το ζώο, μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι».

Η Ξένια Αλεξάντροβα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας, χωρίς τις αισθήσεις της, βαριά τραυματισμένη για να αφήσει πριν από λίγα 24ωρα την τελευταία της πνοή.

Η Ξένια Αλεξάντροβα εκτός από την καριέρα που είχε στο modeling, εργαζόταν και ως ψυχολόγος, καθώς είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.