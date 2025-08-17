Τον τραυματισμό ενός κοριτσιού ηλικίας 16 ετών είχε ως αποτέλεσμα πτώση βράχου στον Αχέροντα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, η έφηβη έκανε διακοπές με την οικογένειά της και αποφάσισαν να διασχίσουν το φαράγγι. Σε σημείο της διαδρομής έγινε κατολίσθηση και βράχος έπεσε στο πόδι της 16χρονης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ μικρότερα κομμάτια βράχων έπεσαν πάνω στη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Φιλιατών.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας έγινε διακομιδή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η 16χρονη διαπιστώθηκε πως έχει κάταγμα στον μηρό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.