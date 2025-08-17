Ανάσα δροσιάς στις παραλίες της Αττικής αναζήτησαν όσοι Αθηναίοι παρέμειναν στην πόλη το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής έως και αργά το απόγευμα, οι παραλίες κατακλύστηκαν από λουόμενους, την ώρα που πολλοί εκδρομείς επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης σημειώθηκε σε Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και Λαγονήσι, όπου επικράτησε το αδιαχώρητο, με χιλιάδες επισκέπτες να επιλέγουν είτε οργανωμένες εγκαταστάσεις είτε ελεύθερες ακτές για στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.

Δείτε βίντεο