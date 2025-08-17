Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος ήρθε στους “πράσινους” για να καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ έρχεται ως ελεύθερος από την Μίλαν και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στους “ροσονέρι” οποία πέρασε σχεδόν όλη την σπουδαία καριέρα του (περίπου 250 παιχνίδια, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο της ομάδας), πέραν ενός εξαμήνου που πήγε δανεικός στην Μπολόνια, στο δεύτερο μισό της πέρυσι σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Ιταλίας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια! Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το Τριφύλλι εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική του ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο! Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αναλαμβάνοντας να επωμιστεί την ευθύνη σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.