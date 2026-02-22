Μία σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείων του εξωτερικού σε σχέση με τα ελληνικά, επιχειρεί με μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο σχετικό βίντεο καταγράφονται πολύωρες ουρές και εκτεταμένοι χρόνοι αναμονής σε ΤΕΠ νοσοκοκείου του Καναδά. Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός επικαλέστηκε και επίσημα στοιχεία του 2025, τα οποία αποτυπώνουν το πρόβλημα στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την αναφορά, σε περιοχές του Κεμπέκ οι αναμονές φτάνουν έως και τις 13 ώρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις ξεπερνούν ακόμη και αυτό το όριο.

Με αφετηρία τα συγκεκριμένα δεδομένα, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο ελληνικό σύστημα Υγείας έχει σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση. Όπως σημείωσε, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα διαμορφώνεται πλέον κάτω από τις τέσσερις ώρες, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 65% σε διάστημα ενός έτους, από την έναρξη της σχετικής προσπάθειας που υλοποιείται σε συνεργασία με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν, έκανε λόγο για ένα πλέγμα συντονισμένων ενεργειών. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε τη συμβολή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό, καθώς και την εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι», που στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης και της ιχνηλάτησης της ροής των ασθενών. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι έχουν υλοποιηθεί ανακαινίσεις υποδομών και οργανωτικές παρεμβάσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι οι δυσκολίες στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά μια διαρκή πρόκληση για τα συστήματα Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόνισε πως «θαύματα δεν μπορούν να γίνουν», εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι η εικόνα στη χώρα μας έχει βελτιωθεί σημαντικά και χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρόοδο ως «εθνική συλλογική επιτυχία».

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη: