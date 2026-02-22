Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Volley League.

Ο Μίλωνας είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς, ενώ οι Πειραιώτες τρίτη με 32 βαθμούς. Οι δυο ομάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην κορυφή.

Από εκεί και πέρα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Φοίνικα Σύρου, ενώ η Καλαμάτα 80 θα αναμετρηθεί στην έδρα της με τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

ΟΦΗ–Φλοίσβος Members Paron 3-2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΟΚ– Παναθηναϊκός 3-2

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Μίλωνας – Ολυμπιακός (18:00)

Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου (18:30)

Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος (19:00)