Ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 300 ουκρανικά drones και έπληξαν χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan, ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται στην επαρχία Ντονέτσκ, όπου ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν για να σταματήσουν τη ρωσική προέλαση, ανέφεραν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε άλλη ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας, μαζί με τη ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανέφεραν, ότι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι ρωσικές δυνάμεις κέρδισαν καλύτερες θέσεις κοντά στον οικισμό Ζολότι Κολοντιάζ στην επαρχία Ντονέτσκ, αν και οι φιλο-ουκρανικοί χάρτες δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν περιορίσει τη ρωσική προέλαση.

Το υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι πολεμικά αεροσκάφη, drones και πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν ουκρανικές χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan σε όλη τη χώρα. «Τέσσερις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 300 drones καταρρίφθηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας», ανέφερε το υπουργείο.

