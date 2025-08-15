Η Χριστίνα Βραχάλη ανακοίνωσε τη νέα επαγγελματική της συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση, αφού μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στο Open, η γνωστή αθλητικογράφος θα ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής «Αθλητική Κυριακή».

Η ίδια θα συμπαρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ενώ μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ανακοίνωσε το επαγγελματικό της βήμα.

«Αυτή η μουσική… που ακούω από παιδί. Αυτή η εκπομπή… που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της, από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα».