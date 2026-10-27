Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 21:00, η Κορίνα ανακαλύπτει τα ψέματα της Ολυμπίας και βγαίνει εκτός εαυτού μαζί της, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η Βάσια και ο Διονύσης ζουν τον έρωτά τους, ενώ μια νέα άφιξη στο Πήλιο φέρνει αναστάτωση στον Στράτο.

Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) κι ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ζουν επιτέλους τον έρωτά τους έπειτα από καιρό αναμονής και καταπιεσμένων συναισθημάτων. Την ίδια στιγμή, η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση, καθώς φοβάται πως μπορεί να είναι έγκυος μετά τη νύχτα της με τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης). Παράλληλα, ένα απρόσμενο εύρημα στο παλιό μπαούλο της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα) ανοίγει ένα πολύ βαθύτερο μυστήριο γύρω από την καταγωγή της. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) ανακαλύπτει στο κινητό της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) τα μηνύματα του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης) και τη φωτογραφία του Θοδωρή (Γιάννης Ψιψιλής), γεγονός που την εξοργίζει και την οδηγεί σε σκληρή σύγκρουση μαζί της. Ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) εγκαθίσταται στο νέο του σπίτι και αρχίζει να δένεται με τους ανθρώπους της γαλακτοκομικής μονάδας, ενώ η άφιξη της Άννας (Άννα Φιλιππάκη) στο σπίτι του Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης) φέρνει συγκίνηση, παλιές μνήμες και μια πρώτη έντονη αντίδραση από τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος)…