Η ταινία «Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) του Αλφόνσο Κουαρόν θεωρείται από τους θαυμαστές ως μία από τις κορυφαίες της κινηματογραφικής σειράς. Ο βραβευμένος με πολλά Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν αποκάλυψε ήταν «λίγο διστακτικός» όταν του δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία να ασχοληθεί με τον κόσμο του Χάρι Πότερ, δήλωσε όμως ότι η δημιουργία της ταινίας υπήρξε, παρ’ όλα αυτά, μία από τις πιο ουσιαστικές και ικανοποιητικές εμπειρίες της καριέρας του.



«Με πολλούς τρόπους, η ταινία Χάρι Πότερ μού χάρισε πολλά ένα από αυτά είναι δύο από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου» τόνισε Αλφόνσο Κουαρόν, σύμφωνα με το THR.



«Έμαθα τόσα πολλά» συνέχισε. «Πριν, δεν είχα καμία γνώση σχετικά με τα οπτικά εφέ, αλλά μετά τον Χάρι Πότερ, η διαδικασία έγινε για μένα κάτι το φυσικό. Και όλη αυτή η συνεργασία με ανθρώπους που βρίσκονταν στην κορυφή του τομέα τους ο καλύτερος σκηνογράφος, ο καλύτερος διευθυντής φωτογραφίας, σπουδαίοι άνθρωποι που δούλευαν μαζί» εξήγησε.



Ο Κουαρόν ανέφερε επίσης ότι το κύρος που απέκτησε στον κλάδο χάρη στην επιτυχία της συγκεκριμένης σειράς ταινιών τού επέτρεψε να υλοποιήσει ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του στους κύκλους των σινεφίλ.



«Είχα γράψει το σενάριο του “Children of Men” νωρίτερα και κανείς δεν ήθελε να το αναλάβει» ανέφερε. «Μετά έκανα το “Harry Potter” και, στη συνέχεια, μπόρεσα να γυρίσω το “Children of Men”. Επομένως, τρέφω μόνο ευγνωμοσύνη για το “Harry Potter”» είπε.



Ο Κουαρόν πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα για να παραστεί στο Φεστιβάλ στη Μπουσάν, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωση της Ασίας, μαζί με τον γιο του, τον σκηνοθέτη Χονάς Κουαρόν, ο οποίος παρουσιάζει τη νέα του μεγάλου μήκους ταινία, Campeón Gabacho, στην εκδήλωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.