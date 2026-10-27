Η Ολλανδία αποσύρεται από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NPO, επικαλούμενο το «ευαίσθητο» ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η αποχώρηση της Ολλανδίας είναι η τελευταία μιας σειράς μποϊκοτάζ από χώρες που είναι δυσαρεστημένες με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό, λόγω του πολέμου στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από τις αιματηρές επιθέσεις της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας 251 ομήρους. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, μαζική καταστροφή και τον εκτοπισμό της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού εν μέσω σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.

«Γνωρίζουμε εδώ και κάποιο καιρό ότι η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί διάφορες αντιδράσεις στην κοινωνία και είναι πηγή συζητήσεων και διαφωνιών. Γι’ αυτό τον λόγο, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η NPO αποφάσισε να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του 2027», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Γιούρε Μπόσμαν, διευθυντής μέσων ενημέρωσης στην NPO.

Η απόφαση αυτή έθεσε τέλος σε μια σειρά από ανατροπές αναφορικά με τη συμμετοχή της Ολλανδίας στον διαγωνισμό, καταδεικνύοντας τον διχαστικό χαρακτήρα της συζήτησης σε εθνικό επίπεδο και σε ευρύτερη κλίμακα.

Τον Αύγουστο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS, υπεύθυνος για την επιλογή του υποψηφίου της Ολλανδίας και τη μετάδοση του διαγωνισμού, είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι η εκδήλωση δεν μπορεί «να θεωρηθεί ουδέτερη» λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφωνίες για τον πόλεμο στην Γάζα. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, η NPO παρενέβη για να αντικαταστήσει την AVROTROS, δηλώνοντας ότι θα αναλάβει την υποχρέωση αυτή, πριν υπαναχωρήσει με τη σημερινή της απόφαση.

Ο Γετ ντε Ράντιτζ, εκτελεστικός πρόεδρος της NPO, παραδέχθηκε ότι η απόφαση αυτή θα απογοητεύσει πολλούς Ολλανδούς φαν της Eurovision και τόνισε ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί από τα δημόσια κανάλια. «Είναι πολύ νωρίς να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2027», δήλωσε.

Η Ιρλανδία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ ο επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου της Ισπανίας δήλωσε ότι είναι υπέρ του μποϊκοτάζ. Στις αρχές του μήνες, το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τσεχίας αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό, επικαλούμενο ωστόσο περιορισμούς στον προϋπολογισμό του.

Ο διαγωνισμός του 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.