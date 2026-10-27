Η Ρωσία χτύπησε βασική γέφυρα στο Κίεβο, στη διάρκεια της νύχτας, σε επιθέσεις που περιελάμβαναν 16 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 280 drones, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για σοβαρή κλιμάκωση κατά των ουκρανικών υποδομών εφοδιασμού.

«Δυστυχώς, υπήρξαν θύματα και πλήγματα στο Κίεβο, μεταξύ άλλων και στη Νότια Γέφυρα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Χ, σχετικά σε μια από τις βασικές γέφυρες στον ποταμό Ντνίπρο, που διαρρέει την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Σοβαρή κλιμάκωση στις ρωσικές επιχειρήσεις κατά των υποδομών εφοδιασμού μας. Υπήρξαν, επίσης, πλήγματα στις περιφέρειες του Κιέβου, της Βινίτσια, της Ζαπορίζια, του Νντίπρο, του Χαρκόβου, της Οδησσού, του Τσερνίχιβ, του Σούμι, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και του Τσερνίβτσι», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι.

Δύο νεκροί στην πόλη Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην πόλη Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία, δήλωσε σήμερα, από την πλευρά του, σε ανάρτηση στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Εγκόρ Κοβαλτσούκ.